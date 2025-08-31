YPFB anuncia llegada de dos buques con combustibles en septiembre para garantizar abastecimiento interno

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que durante los primeros días de septiembre se realizará la descarga de al menos dos buques con combustibles en el puerto de Arica, Chile, con el objetivo de garantizar el abastecimiento del mercado nacional, principalmente de diésel, frente a la creciente demanda interna.

El director de Comercialización e Importación de Hidrocarburos de YPFB, Marcos Eduardo Durán, explicó que Arica constituye el principal punto de entrega debido a que concentra el mayor volumen y representa el costo más económico para las importaciones.

“El Estado boliviano está haciendo su máximo esfuerzo al respecto, y es importante anunciar que nuestro punto de entrega principal es Arica, es el punto de mayor volumen y el más económico que tenemos, en el cual tenemos una ventana para la fecha del 7 al 13 de septiembre”, detalló en una entrevista a un medio estatal.

Precisó que el primer buque descargará 45 millones de litros de combustible el 7 de septiembre, mientras que un segundo navío está previsto para el 10 de septiembre, sujeto a las condiciones climáticas.

