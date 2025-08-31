Censo 2024: las mujeres estudian más años y aumentan participación en el mercado laboral

El informe muestra un crecimiento notable en la participación femenina. En 2001, apenas el 44,4% de las mujeres en edad de trabajar formaba parte de la población económicamente activa.
31/08/2025 16:43
Los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024 muestran un avance significativo en la educación y participación laboral de las mujeres en Bolivia. La brecha de diferencia en los años de estudio entre hombres y mujeres disminuyó de 1,5 años en 2001 a 0,7 años en 2024, mientras que la participación femenina en el mercado laboral creció de 44,4% a 64,0% en el mismo periodo.
El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, destacó en conferencia de prensa que el tema de la mujer constituye uno de los resultados “más importantes y críticos” del Censo 2024.
En cuanto al mercado laboral, el informe muestra un crecimiento notable en la participación femenina. En 2001, apenas el 44,4% de las mujeres en edad de trabajar formaba parte de la población económicamente activa, mientras que en 2024 esa proporción se elevó a 64%.
A nivel general, el Censo 2024 revela que 71% de la población participa en el mercado laboral, una cifra superior al 64,5% del Censo 2012 y al 56% del Censo 2001, lo que refleja un mayor dinamismo en la incorporación de la población al trabajo.
