Evo Morales le dice a Camacho que fue el gobierno de Arce quien lo encarceló

El expresidente Evo Morales se pronunció este domingo sobre la salida del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, de la cárcel de Chonchocoro, recordándole que fue, el gobierno de Luis Arce, el que lo encarceló y no él, como sostiene el propio Camacho en sus recientes declaraciones.

“Me ha sorprendido que Camacho salga protestando contra mí como si yo lo hubiera detenido. ¿Quién lo detuvo? Claro que fue el gobierno usando la justicia, y no hay ninguna protesta ni rechazo al gobierno. Nuevamente toda la derecha y el gobierno todos contra Evo, y Camacho contra Evo, pero no contra el gobierno”, expresó Morales en su programa dominical.

El exmandatario también cuestionó lo que considera una alianza entre el Movimiento Al Socialismo (MAS) y sectores de la oposición en torno a las decisiones judiciales que beneficiaron a algunos líderes encarcelados tras la crisis de 2019.

“Lo que pasó estos días, la liberación de algunos golpistas, es la prueba clara de que el gobierno y la derecha gobernaron juntos y ahora están acelerando la liberación de los detenidos”, afirmó.

Las declaraciones de Morales se dan en medio del retorno de Camacho a Santa Cruz, tras haber obtenido detención domiciliaria después de casi tres años de reclusión en el penal de Chonchocoro, en La Paz.

Mire el video:

