Exdirigente de La Cruz alista juicio de responsabilidades a Jeanine Áñez y Evo Morales

En el caso de Evo Morales, dijo que es responsable del delito de instigar a la violencia desde el Chapare tras abandonar el país y dejar su presidencia.

Hans Franco

31/08/2025 12:14

Foto: Exdirigente de la COR, Roberto de la Cruz (Archivo)
La Paz

El exdirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Roberto de la Cruz, anunció que presentará un pliego acusatorio de juicio de responsabilidades en contra de Jeanine Áñez y Evo Morales por considerarlos autores “materiales e intelectuales” de los sucesos ocurridos el año 2019.

En el caso de Evo Morales, dijo que es responsable del delito de instigar a la violencia desde el Chapare tras abandonar el país y dejar su presidencia.

“Estoy anunciando, que presentaré una demanda penal a los futuros asambleístas para que puedan considerar el juicio de responsabilidades a Evo Morales y a Jeanine Áñez”, dijo de la Cruz en un medio estatal.

Agregó que Morales, durante su presidencia el año 2016, no obedeció la voluntad del soberano al no respetar los resultados del referéndum, que le dijeron no a su repostulación, causando daño económico al Estado.  

 

