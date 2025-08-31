Edman Lara retrocede y ahora reafirma su confianza en Rodrigo Paz

El candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, expresó este domingo su pleno respaldo a su compañero de fórmula, Rodrigo Paz Pereira, y aseguró que mantiene firme su confianza en la honestidad del aspirante presidencial.

“Quiero decirles que estoy tranquilo. Ayer conversé con Rodrigo, me explicó la situación. De verdad ahora más que nunca, más que nunca, estoy totalmente convencido en la honestidad de ese hombre”, afirmó Lara en un video difundido a través de TikTok.

En días pasados, el vicepresidenciable había generado polémica al cuestionar la reunión que Paz sostuvo el martes con el presidente del Estado, Luis Arce, en la que participaron figuras vinculadas al expresidenciable Samuel Doria Medina y al presidente del Club Bolívar, Marcelo Claure. Aunque no mencionó nombres en esa ocasión, se refirió al empresario Dardo Gómez, actual vicepresidente del Club Bolívar, y al economista José Gabriel Espinoza, quien formó parte del equipo económico de Doria Medina.

Sin embargo, en su nueva publicación, Lara explicó que su deber es proteger la imagen de su compañero de fórmula frente a quienes “se quieren colgar” de Paz para sacar réditos políticos.

Mire el video:

