La creatividad en tiempos de crisis puede generar valor y generar sonrisas y hacerse viral.



Antes de las elecciones se viralizó una imagen de la mochila de un delivery con la leyenda: "No se equivoquen al votar, no me quiero ir a otro país".



Esa imagen, luego, se transformó en audio de vendedores de gelatina de pata que ofrecían su producto con la grabación difundida a través de un parlante.



En la misma línea, la noche del viernes, durante la concentración por la llegada del gobernador, se ' estrenó' un nuevo audio de este peculiar estilo de 'marketing', con una nueva grabación que decía: "al fin llegó Camacho, ya no me voy a ir a otro país a vender gelatina de pata'.



Así se manifiesta el ingenio en tiempos de crisis para buscar mejorar las ventas con un toque de humor.

Mira la programación en Red Uno Play