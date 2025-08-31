Durante la concentración para recibir al gobernador, un vendedor ofrecía sus productos de una manera creativa.
31/08/2025 9:45
Escuchar esta nota
La creatividad en tiempos de crisis puede generar valor y generar sonrisas y hacerse viral.
Antes de las elecciones se viralizó una imagen de la mochila de un delivery con la leyenda: "No se equivoquen al votar, no me quiero ir a otro país".
Esa imagen, luego, se transformó en audio de vendedores de gelatina de pata que ofrecían su producto con la grabación difundida a través de un parlante.
En la misma línea, la noche del viernes, durante la concentración por la llegada del gobernador, se ' estrenó' un nuevo audio de este peculiar estilo de 'marketing', con una nueva grabación que decía: "al fin llegó Camacho, ya no me voy a ir a otro país a vender gelatina de pata'.
Así se manifiesta el ingenio en tiempos de crisis para buscar mejorar las ventas con un toque de humor.
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00