Se viraliza nuevo audio 'peculiar' para vender gelatina de pata

Durante la concentración para recibir al gobernador, un vendedor ofrecía sus productos de una manera creativa.

Naira Menacho

31/08/2025 9:45

Foto: RR.SS.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La creatividad en tiempos de crisis puede generar valor y generar sonrisas y hacerse viral. 


Antes de las elecciones se viralizó una imagen de la mochila de un delivery con la leyenda: "No se equivoquen al votar, no me quiero ir a otro país".


Esa imagen, luego, se transformó en audio de vendedores de gelatina de pata que ofrecían su producto con la grabación difundida a través de un parlante. 


En la misma línea, la noche del viernes, durante la concentración por la llegada del gobernador, se ' estrenó' un nuevo audio de este peculiar estilo de 'marketing', con una nueva grabación que decía: "al fin llegó Camacho, ya no me voy a ir a otro país a vender gelatina de pata'.


Así se manifiesta el ingenio en tiempos de crisis para buscar mejorar las ventas con un toque de humor.

 

