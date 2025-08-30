Esta es la canción que Nodal dedicó tres veces: a Belinda, Cazzu y Ángela Aguilar

Christian Nodal, uno de los artistas más reconocidos de la música regional mexicana, ha vuelto a estar en el centro de la conversación pública, esta vez por un gesto romántico que se repite con el paso del tiempo: dedicar la misma canción, Eso y más de Joan Sebastian, a tres mujeres distintas durante diferentes etapas de su vida amorosa.

La pieza, una emotiva declaración de amor incondicional, ha acompañado sus relaciones con Belinda, Cazzu y, más recientemente, con su actual esposa, Ángela Aguilar.

El primer registro de esta dedicatoria ocurrió entre 2020 y 2022, durante su mediática relación con Belinda. En una fiesta privada, se le vio cantando el tema mirándola con ternura, lo que provocó reacciones positivas por parte del público.

Años más tarde, ya con Cazzu, Nodal repitió el gesto, esta vez con un toque más introspectivo. En una presentación, confesó: “Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu”.

La historia volvió a tomar fuerza recientemente cuando el intérprete cantó Eso y más junto a Ángela Aguilar en un escenario, reactivando las comparaciones con sus relaciones anteriores.

