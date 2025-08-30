Un video viral en redes sociales ha capturado la atención de miles de usuarios al mostrar una boda muy poco convencional. En lugar del tradicional primer baile de esposos, una pareja decidió celebrar su unión con un combate de lucha libre, mostrando su pasión por este deporte.

El clip, compartido por el usuario Iván Vásquez en TikTok, muestra a los recién casados entrando al salón de fiestas como verdaderos luchadores.

El novio usa una máscara similar a la de Penta El Zero Miedo, mientras que la novia lleva la máscara de la luchadora La Hiedra, conocida integrante de las Tóxicas de AAA. La música de fondo es “My Time is Now”, tema del luchador de WWE John Cena, lo que añade emoción al espectáculo.

En vez de bailar un vals, la pareja simula golpes y movimientos típicos de la lucha libre en el centro del escenario, sorprendiendo a sus invitados. Los familiares y amigos reaccionaron con aplausos y gritos, disfrutando una experiencia única y llena de humor.

En redes sociales, los usuarios elogiaron la originalidad de la pareja. Comentarios como “0 divorcios”, “Ya tengo boda soñada” y “La boda perfecta sí existe” fueron algunos de los mensajes que se hicieron virales junto con el video.

