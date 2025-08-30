Video: Delincuente perdió varios dedos tras fallido atentado a una farmacia

Un joven de 23 años resultó gravemente herido en la madrugada de este jueves al explotar un artefacto que intentaba dejar en la puerta de una farmacia, en Perú. Según testigos, el explosivo estalló antes de tiempo y causó gran susto entre los vecinos.

El herido fue identificado como Moisés Sosa Bejarano, quien habría llegado en una mototaxi con la intención de extorsionar a los dueños del local. Cuando bajó del vehículo y se acercó con la bomba en la mano, no logró colocarla a tiempo y esta explotó mientras aún la sostenía.

La explosión le causó la pérdida de varios dedos de la mano izquierda y un pequeño hueco en la puerta de metal de la farmacia. Vecinos de la zona salieron alarmados por el ruido y llamaron a las autoridades para pedir ayuda.

Pocos minutos después, agentes del serenazgo encontraron al joven en el suelo, herido y pidiendo auxilio. Lo trasladaron rápidamente a un hospital, donde fue atendido por personal médico y quedó bajo vigilancia policial.

Se supo que el joven intentó escapar en la mototaxi, pero no logró hacerlo por la gravedad de su herida. La rápida acción de los serenos evitó que se diera a la fuga.

