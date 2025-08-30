Impactante video revela el asesinato de importante político en Ucrania

Andriy Parubiy, ex presidente del Parlamento de Ucrania y actual diputado, fue asesinado a tiros el sábado en Leópolis, en el oeste del país. El ataque ocurrió a plena luz del día y fue captado por cámaras de seguridad.

En el video, se ve a Parubiy siendo abordado por un hombre, quien le disparó varias veces. La víctima murió en el lugar debido a las heridas recibidas.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, condenó el asesinato y expresó su tristeza por la pérdida de Parubiy, quien fue una figura clave durante los momentos más difíciles de Ucrania. Zelensky calificó el crimen como un duro golpe para la política ucraniana.

Según la Policía local, el sospechoso del asesinato sería un repartidor. Después de disparar ocho veces a Parubiy, el atacante escondió el arma en una bolsa y huyó en una bicicleta eléctrica, según testimonios de testigos y las imágenes de la cámara de seguridad.

Parubiy, nacido en 1971, fue una figura política importante en Ucrania. A lo largo de su carrera, jugó un papel clave en la Revolución Naranja y en los eventos de Euromaidán. Su muerte deja un vacío en la política ucraniana, y muchos se preguntan quién está detrás de este trágico suceso.

