Un brutal ataque conmocionó al vecino país de Argentina, tras conocerse que un hombre roció con combustible y prendió fuego a su expareja en plena vía pública. El atroz hecho, dejó a la mujer, identificada como A.L., de 31 años, con el 95% de su cuerpo quemado y en grave estado.

La agresión, que fue captada por las cámaras de seguridad de la zona, tuvo lugar delante de la actual pareja de la víctima y de al menos otras seis personas.

Según los testimonios y las grabaciones, el agresor, Á.G., de 35 años, se acercó a la mujer y tras una breve discusión, sacó un recipiente con líquido inflamable. Sin mediar más palabras, le arrojó el combustible por todo el cuerpo para luego encenderla con un encendedor, en un acto de extrema violencia que dejó a todos los presentes en shock.

Testigos del escalofriante suceso intentaron auxiliar a la víctima de inmediato. La mujer, envuelta en llamas, corrió unos pocos metros antes de desplomarse sobre el pavimento. Los presentes reaccionaron rápidamente para apagar el fuego y brindar los primeros auxilios.

A.L. fue trasladada de urgencia a un hospital, donde permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado. Las quemaduras de tercer grado cubren casi la totalidad de su cuerpo, lo que hace su estado sumamente crítico y delicado.

El agresor, quien tenía antecedentes de violencia de género contra A.L., con quien además tiene hijos en común, huyó de la escena. Sin embargo, su escape duró poco. Efectivos policiales lograron localizarlo y arrestarlo.

