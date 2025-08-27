Condenan a 7 años de prisión al menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay

Luego de más de dos meses de investigaciones y procesos judiciales, un juez especializado en infancia y adolescencia condenó a 7 años de privación de la libertad al menor de edad responsable del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El joven, identificado con el alias "Tianz", fue capturado en flagrancia el pasado 7 de junio de 2025, minutos después de perpetrar un atentado contra Uribe Turbay durante un evento político. El congresista falleció el 11 de agosto, tras permanecer más de un mes en estado crítico.

La sentencia fue dictada bajo los parámetros del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, el cual establece medidas diferenciadas para menores de edad. Según el fallo, el joven deberá cumplir su condena bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de su resocialización y seguimiento.

Durante la audiencia, "Tianz" aceptó los cargos de homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas, así como su responsabilidad en el crimen. Una semana después, con la muerte del senador, se reconfiguró el delito principal a homicidio agravado, sumado a concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

El ente acusador reveló que el menor colaboró con las autoridades y entregó información clave sobre las personas que lo habrían contactado, armado y ordenado el ataque. Esta cooperación será tenida en cuenta en procesos judiciales paralelos que buscan identificar a los autores intelectuales del magnicidio.

La Fiscalía General de la Nación aseguró que continuará con las investigaciones para desmantelar la red criminal detrás del atentado. “Este no fue un acto aislado, y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para esclarecer quiénes están detrás del asesinato del senador Uribe Turbay”, indicó un vocero de la entidad.

