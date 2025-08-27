¡Insólito! Viajó desde lejos para comprar un auto de colección y lo chocó de regreso a su casa

En Argentina, un hombre de 45 años vivió un amargo desenlace tras cumplir un anhelo que perseguía desde hacía años: comprar un auto de colección en excelente estado. Tras recorrer más de 190 kilómetros para hacerse con el vehículo, emprendió el regreso a su ciudad con gran entusiasmo.

Sin embargo, la felicidad duró poco. Cerca de las cuatro de la tarde, al llegar a una rotonda de acceso, perdió el control del auto y colisionó de frente contra un poste de alumbrado. Todo indica que una mancha de gasoil en el camino pudo haber provocado el accidente, aunque la investigación oficial aún continúa. El vehículo quedó prácticamente destruido, con daños graves en un costado y el techo.

El conductor, aunque sufrió golpes, fracturas y cortes, se encuentra estable y fue internado en un hospital local. A través de sus redes sociales, aseguró estar agradecido por encontrarse con vida y expresó su intención de enfocarse en la recuperación y la restauración del auto, rechazando los comentarios irónicos que circulaban sobre lo ocurrido.

El accidente movilizó a efectivos de policía y bomberos, quienes trabajaron en la prevención y en el retiro de los restos del vehículo, asegurando la zona y evitando riesgos para otros conductores.

Este hecho recuerda que, incluso en situaciones de gran ilusión y emoción, los accidentes pueden ocurrir en segundos, transformando un sueño largamente esperado en un dramático episodio de la vida real.

