Tragedia sobre ruedas: policía muere tras perder el control de su moto e impactar contra el pavimento

La madrugada de este miércoles se registró un accidente fatal en la avenida General Paz en el vecino país de Argentina, cuando un inspector de la Policía de la Ciudad perdió el control de su motocicleta y terminó impactando contra la banquina. El hecho ocurrió alrededor de las 5:30 hora local, en inmediaciones del Parque Sarmiento, cuando el tránsito comenzaba a intensificarse, según reportan medios de ese país.

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), acudió rápidamente al lugar y realizó maniobras de reanimación, aunque finalmente se confirmó el fallecimiento del uniformado, de 45 años, quien se dirigía a tomar servicio en la Comisaría 12A. La identidad de la víctima no fue difundida.

El operativo de emergencia obligó a cerrar por completo la circulación en sentido al Río de la Plata, lo que derivó en un embotellamiento de más de 12 kilómetros, con vehículos avanzando a paso lento desde Mataderos hasta Saavedra. Incluso se habilitó una salida en contramano para desviar parte del tráfico.

Testigos relataron las dificultades vividas durante la mañana: conductores que permanecieron varados más de una hora y otros que intentaban salir de la vía sin éxito. Inicialmente se especuló con la participación de un camión en el accidente, pero las pericias confirmaron que el motociclista perdió el control por sus propios medios y el vehículo de carga se había detenido únicamente para intentar asistirlo.

