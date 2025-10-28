Sin su capitán, Racing recibe a Flamengo y busca remontar para llegar a la final de la Libertadores

Racing Club de Argentina recibirá este miércoles al brasileño Flamengo con la misión de revertir la derrota 1-0 sufrida en el partido de ida, en busca de un lugar en la final de la Copa Libertadores. El conjunto de Avellaneda no podrá contar con su capitán, Santiago Sosa, quien sufrió una lesión en el encuentro anterior.

La “Academia”, vigente campeona de la Copa Sudamericana no atraviesa su mejor momento futbolístico, pero apelará al apoyo de su público para intentar dar vuelta la serie. En el partido de ida, Flamengo fue superior y generó múltiples ocasiones de gol, aunque recién pudo abrir el marcador a dos minutos del final, gracias al tanto del colombiano Jorge Carrascal. El mediocampista, junto al uruguayo Giorgian de Arrascaeta, fue clave en el ataque del “Mengao”.

Los dirigidos por Gustavo Costas regresaron de Brasil con la preocupación por la derrota y por la lesión de su capitán, quien sufrió una fractura en el seno maxilar superior derecho y enfrenta una larga recuperación. En su lugar, podría ingresar Juan Ignacio Nardoni, lo que implicaría un cambio táctico, pasando de una línea de cinco a una de cuatro defensores.

En ataque, Racing estará comandado por su goleador, Adrián “Maravilla” Martínez, aunque aún no se definió si sus acompañantes serán los mismos de la ida —Santiago Solari y Tomás Conechny— o si Costas apostará por Adrián Balboa o el colombiano Duván Vergara. La ventaja para el conjunto argentino es que llega más descansado, ya que el fin de semana no se jugó la fecha del Torneo Clausura debido a las elecciones legislativas en el país.

Flamengo, por su parte, llega golpeado tras caer 1-0 ante Fortaleza en el Brasileirão, resultado que le costó la cima del torneo, ahora en manos del Palmeiras. Además, el equipo de Filipe Luís sufrió la baja del delantero Pedro, quien se fracturó el antebrazo en la ida y estará fuera cerca de un mes. La buena noticia es el regreso de Léo Ortiz, ausente en el primer partido por una lesión en el tobillo, quien se sumará a la zaga junto a Léo Pereira.

El ganador de esta semifinal enfrentará al vencedor del cruce entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y Palmeiras, cuya ida terminó con un contundente 3-0 a favor de los ecuatorianos. La final de la Copa Libertadores se disputará el 29 de noviembre en Lima, Perú.

Posibles alineaciones:

Racing Club: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Juan Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Tomás Conechny y Adrián Martínez.

Entrenador: Gustavo Costas.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Jorge Carrascal y Bruno Henrique.

Entrenador: Filipe Luís.

Árbitro: Piero Maza (Chile).

VAR: Juan Lara (Chile).

Estadio: Juan Domingo Perón, Avellaneda.

