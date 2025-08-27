Capturan a la dueña del vehículo usado en los dos secuestros en Santa Cruz

Las autoridades policiales aprehendieron a Olimpia S.R., identificada como la propietaria del vehículo presuntamente utilizado en los dos secuestros ocurridos recientemente en la ciudad de Santa Cruz. La mujer cuenta con antecedentes penales relacionados con narcotráfico y enriquecimiento ilícito.

La captura se realizó tras una serie de allanamientos efectuados entre la tarde del martes y la madrugada de este miércoles, encabezados por la fiscal Delmy Guzmán. Las operaciones permitieron avanzar significativamente en la investigación, y se espera que durante la jornada se logre dar con el paradero del vehículo implicado.

Los hechos investigados presentan similitudes en el modus operandi, pues en ambos casos los secuestradores se hicieron pasar por policías, portaban armas de fuego y actuaron con violencia.

El primer secuestro ocurrió el pasado 26 de julio, teniendo como víctima a José Carlos Dorado Canellas, de 43 años. El segundo caso se registró tres días después, el 29 de julio, en la avenida Ibérica del barrio Las Palmas. En esa ocasión, la víctima fue identificada como Erick Roberto Baeza Achá, de 61 años.

