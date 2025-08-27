Tiroteo frente a un instituto en Estados Unidos deja un fallecido y seis heridos

Un tiroteo selectivo frente a un instituto católico en Mineápolis, Minnesota, Estados Unidos, dejó una persona fallecida y seis heridas. El incidente ocurrió este martes, mientras se impartían clases, generando pánico y conmoción en la comunidad.

El suceso se produjo cuando un individuo armado con un rifle calibre .223 disparó unas 30 veces contra un grupo de personas que se encontraban en la acera. Según el jefe de policía de Mineápolis, Brian O'Hara, el arma utilizada es más parecida a una "de guerra", causando un daño "indescriptible" a las víctimas. Los heridos, todos adultos, fueron llevados a hospitales cercanos, y aunque algunos tenían lesiones que ponían en peligro su vida, se espera que todos sobrevivan, informa RT y medios locales.

El tirador, que huyó del lugar en un vehículo, fue neutralizado, según informó la cuenta oficial de la Ciudad de Mineápolis en X. El presidente de EE. UU., Donald Trump, se pronunció sobre el suceso en su cuenta de Truth Social, señalando que ha sido informado del "trágico tiroteo" y que el FBI ya está en el lugar de los hechos. La Casa Blanca "seguirá atenta a esta terrible situación".

Aunque ningún estudiante del instituto católico resultó herido, el jefe de policía O'Hara describió el incidente como "profundamente preocupante" y calificó el nivel de potencia de fuego desatado como "completamente repugnante e inaceptable". Las autoridades creen que al menos una de las víctimas era el objetivo del ataque, lo que descarta que el tiroteo fuera un evento aleatorio. Los investigadores tienen "pistas sólidas" y han recuperado docenas de pruebas en la escena.

