Mujer pierde la vida tras ser baleada en pleno centro de Filadelfia; arrestan a un sospechoso

Una mujer de unos 30 años falleció tras recibir un disparo en el centro de Filadelfia, en un incidente que, según testigos, se originó a raíz de una disputa. El hecho ocurrió la noche del viernes 5 de septiembre en la intersección de las calles 12 y Chestnut.

La policía respondió a un reporte de tiroteo alrededor de las 18:00 horas, encontrando a la víctima con una herida de bala. Fue trasladada de inmediato a un hospital cercano, donde fue declarada muerta una hora y media después, según informan medios locales como ABC, NBC y CBS.

Testigos presenciales informaron que la mujer, cuya identidad no ha sido revelada, discutía con un hombre, quien supuestamente le arrebató el arma y le disparó varias veces. Videos de vigilancia capturaron el momento en que un sospechoso se acerca por detrás y dispara a la víctima a quemarropa antes de huir.

Un hombre de 52 años fue arrestado poco después en las inmediaciones y se encuentra bajo custodia policial. Aunque aún no se han confirmado los cargos, las autoridades están investigando la posible conexión entre los implicados. La noticia ha causado conmoción en el área, ya que el tiroteo ocurrió a plena luz del día en una zona concurrida.

La investigación sigue en curso para determinar el motivo del crimen y esclarecer los detalles del suceso.

