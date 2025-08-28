El terrible hecho se registró durante la mañana de este pasado miércoles, dos niños fueron asesinados por una persona armada que atacó una iglesia en Mineápolis, Estados Unidos. Dos menores de ocho y diez años fallecieron y otras 17 personas resultaron heridas, entre ellas 14 menores. Y en las últimas horas, se conoció que la madre del atacante, tiempo atrás, había trabajado en esa unidad educativa.

El ataque ocurrió en la iglesia católica romana de la Anunciación de Minneapolis, y provocó una fuerte respuesta policial y una gran tensión hasta que se confirmó que el presunto autor de los disparos había fallecido.

Según explicó el jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, los disparos se dieron durante la misa realizada como parte del inicio del curso escolar del colegio Annunciation Catholic, una institución afiliada a la iglesia que se ubica en el sur de la ciudad y se denomina como la más grande del estado de Minnesota.

Según el reporte de la Policía, la madre del joven agresor, identificada como Mary Grace Westman, pasó cinco años trabajando como secretaria en la escuela Annunciation hasta que se jubiló en 2021.

Además, el joven había publicado videos donde mostraba un manifiesto de varias páginas, con nombres y dibujos de armas de fuego, en uno de los clips, mostraba un supuesto arsenal y advertía que podía atacar una iglesia durante una misa.

El tiroteo se registró al inicio de la misa, cuando algunos niños estaban sentados dentro de las instalaciones y otros estaban entrando. Una persona se aproximó por la parte exterior, al costado del edificio, y disparó con "un rifle a través de las ventanas de la iglesia hacia los niños que estaban sentados en los bancos durante la misa".

El agresor "estaba armado con un rifle, una escopeta y una pistola y se cree que utilizó las tres".

Se confirmó la muerte de esta persona, quien creen que "se quitó la vida en el estacionamiento" de la escuela, ubicado en la parte trasera de la iglesia, este fue identificado como Robin Westman, tenía 23 años, era residente de la zona.

