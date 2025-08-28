¡Era una familia! Identifican los cadáveres hallados en yutes en el Trópico de Cochabamba

Avanza el proceso de investigación en torno al hallazgo de cadáveres al interior de yutes en el Trópico de Cochabamba, en las últimas horas, se logró verificar que se trataba de cuatro cuerpos, dos corresponderían a personas adultas, y dos, a menores de edad.

Los cadáveres se encontraban en avanzado estado de descomposición, sin embargo, contaban algunos elementos que permitieron a los familiares reconocerlos, estableciendo así, que se trataría de una familia, que había sido reportada el pasado 5 de julio en el municipio de Entre Ríos, Trópico cochabambino.

Según el reporte preliminar, algunos de los cadáveres se encontraban en estado cadavérico, uno de ellos de un varón adulto, que contaba con un diente de oro, signo que permitió a los familiares, poder identificarlo.

Posteriormente, se logró establecer que los restos óseos de otras dos personas, pertenecerían a dos menores de edad, y finalmente, el último cadáver, según los familiares, sería de una mujer adulta.

Con los datos brindados por testigos y familiares, se identificó a las cuatro personas, G.V.T. de 36 años, quien sería el padre de la familia, G.A.M. de 29 años, la madre, B.V.A. de 11 años y E.V.A. de 7 años, ambos serían los hijos de la familia.

Según lo establecido, la familia había sido reportada como desaparecida el 5 de julio y sus cuerpos ahora fueron trasladados a la morgue de Ivirgarzama para el desarrollo de la autopsia.

Se aguarda conocer el reporte oficial por parte de la Policía.

Mira la programación en Red Uno Play