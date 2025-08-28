¡Macabro! Hallan tres cadáveres dentro de yutes en el Trópico de Cochabamba

Un triple crimen sacudió nuevamente el Trópico de Cochabamba, comunarios hallaron tres cuerpos sin vida y en estado de descomposición dentro de yutes en una localidad del municipio de Entre Ríos.

De acuerdo al reporte preliminar, uno de los vecinos de la zona, encontró la macabra escena y dio aviso a las autoridades de la región y a la Policía, por lo que investigadores se constituyeron en el lugar.

Según el relato del comunario, los cadáveres se encontraban en una de las veredas de la zona conocida como río Blanco.

Los cadáveres se encontraban en avanzado estado de descomposición, y todavía se trabaja en establecer las causas de la muerte y la identidad de las tres víctimas.

Funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), iniciaron con la toma de declaraciones de los vecinos de la zona para poder conocer todos los detalles acerca del hallazgo, en tanto, el triple crimen ha consternado a la región nuevamente.

