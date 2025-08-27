Recuperan cuerpo de persona desaparecida en Guayaramerín, Beni

Miembros de la Capitanía de Puerto Mayor "Sócrates Vargas", dependiente del Tercer Distrito Naval “Madera”, recuperaron el cuerpo de una persona que fue reportada como desaparecida en el sector Riveras Playas "Palma Verde", municipio de Guayaramerín, en el departamento del Beni.

Según el reporte oficial, la denuncia fue recibida la tarde del martes, luego de que familiares alertaran sobre la desaparición del hombre en una zona ubicada a unos 26 kilómetros sobre la carretera a Riberalta.

Tras el aviso, la Capitanía activó el protocolo de búsqueda y se desplazó al lugar con apoyo de comunarios, quienes colaboraron en las tareas de rastrillaje y patrullaje fluvial.

El cuerpo fue hallado y entregado a sus familiares por efectivos de la Armada Boliviana. La identidad de la víctima y las circunstancias del hecho no fueron detalladas hasta el momento.

