Con tan solo 18 años, Xiomara Alejandra Huertas Santiago, universitaria y estudiante de Administración de Empresas, fue hallada sin vida tras haber sido reportada como desaparecida tres días antes. Su cuerpo fue encontrado enterrado en la casa de su propio tío, Jorge Junior Silva Álvarez, en un crimen que ha estremecido a la región y generado indignación a nivel internacional.

El hallazgo ocurrió en la madrugada del lunes, cuando los vecinos alertaron a las autoridades por los olores provenientes de la vivienda. Según las primeras investigaciones, Xiomara habría sido asfixiada y enterrada para ocultar el delito.

La joven, que había egresado con grandes sueños y esfuerzo propio, se convirtió en víctima de un acto atroz que conmueve por su crueldad y por la traición familiar. Silva Álvarez fue detenido como principal sospechoso mientras continúan las indagaciones.

Entre tanto, la madre de Xiomara protagonizó escenas de profundo dolor clamando justicia: “No, mi hijita no… te amo. ¿Por qué, Dios mío, por qué?”. La comunidad y la población en general han expresado su consternación y rechazo, recordando la importancia de proteger a los jóvenes frente a la violencia y el acoso incluso dentro del propio hogar.

Silva casi fue linchado por una turba enardecida, que lo atrapó y golpeó, fue la policía quien lo rescató.

Así fue capturado el tío:

