El mediocampista de Bolívar y de la selección boliviana, Ramiro Vaca Ponce, volvió a expresarse en redes sociales tras varios meses de ausencia en las canchas debido a la sanción impuesta por la Conmebol. Su publicación, cargada de emotividad, llegó justo después de conocerse la nómina de jugadores que disputarán los últimos encuentros de las Eliminatorias rumbo al repechaje mundialista.

Vaca fue suspendido luego de que, presuntamente, diera positivo por ostarina en el partido que Bolívar perdió ante Sporting Cristal (1-2) por la Copa Libertadores. Esta situación lo dejó fuera no solo de la recta final del torneo continental, sino también de la actual Copa Sudamericana, donde Bolívar sigue en competencia.

El “10” celeste ha sido pieza clave en el mediocampo de la Verde, con goles y actuaciones que los hinchas recuerdan con nostalgia. Su ausencia ha pesado tanto en el club como en la selección, donde muchos lo consideran un motor indispensable.

“Resiliencia”, escribió Ramiro Vaca en su cuenta oficial, acompañado de una fotografía vistiendo la camiseta de la selección nacional con el número 10 en la espalda. La publicación de inmediato se llenó de mensajes de aliento, donde seguidores y aficionados le expresaron su apoyo incondicional y sus deseos de verlo pronto de regreso en el terreno de juego.

La reaparición de Vaca genera esperanza en los hinchas, quienes anhelan volver a disfrutar del talento de uno de los futbolistas más importantes del país.

