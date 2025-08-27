Fiscalía informa que allanó y secuestró la propiedad 'Adán y Eva' en Santa Cruz

La Fiscalía, a través de una nota de prensa, informó que este miércoles 27 de agosto ejecutó una orden de allanamiento a la propiedad 'Adán y Eva', dentro de las investigaciones que se siguen a denuncia del diputado Héctor Arce en contra de R.E.A.M., por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

El había sido reabierto el 29 de julio de 2025, tras la presentación de nuevos indicios por parte del diputado Arce, quien indicó que se trata de una acción de tráfico de influencias, para obtener tierras productivas, acceso de caminos y puentes, mercados seguros y ganancias garantizadas, debido a la adquisición de un predio productivo millonario ubicado en los municipios de La Guardia, Cabezas y El Torno del departamento de Santa Cruz.

Recordemos que en fecha 18 de agosto, la Fiscalía General del Estado anunció la alerta migratoria contra R.E.A.M., con la finalidad de garantizar su presencia en dicha investigación.

"Los nuevos indicios se centran en el posible delito de enriquecimiento ilícito relacionados con la adquisición de un terreno valorado oficialmente en 3.3 millones de dólares. pero cuyo valor real podría superar los 5 millones", según la nota de prensa de la Fiscalía. Además, se señala presuntas "irregularidades en el pago de impuestos y permisos para desmontes amplios en la propiedad".

Mira la programación en Red Uno Play