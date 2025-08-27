¡Atención! ¿Cuándo será el cierre del año escolar en Santa Cruz? Esto responde Educación

La Dirección Departamental de Educación (DDE) de Santa Cruz anunció este miércoles la modificación del calendario escolar 2025 para el departamento, en el contexto de la conmemoración del Bicentenario de Bolivia.

De acuerdo con la nueva planificación, las clases comenzaron el 3 de febrero y se desarrollan en tres trimestres, acumulando un total de 200 días hábiles de trabajo escolar.

Distribución trimestral del año escolar

El detalle del nuevo cronograma establece lo siguiente:

Primer trimestre: 64 días hábiles

Segundo trimestre: 66 días hábiles

Tercer trimestre: 70 días hábiles

Clausura del año escolar

La DDE confirmó que la clausura de la gestión educativa y la entrega de libretas se efectuará el 9 de diciembre de 2025, de acuerdo a los lineamientos del nuevo calendario.

“Este calendario busca garantizar una planificación adecuada y el cumplimiento de los objetivos pedagógicos en el marco del Bicentenario de Bolivia 2025”, señaló la institución en su comunicado oficial.

