Mandamiento judicial ordena la liberación de Marco Antonio Pumari

El Tribunal de Justicia emitió el mandamiento de libertad a favor de Marco Antonio Pumari Arriaga, exlíder cívico potosino, dentro del proceso penal que se le sigue por los delitos de terrorismo y otros.

El documento, librado en la ciudad de La Paz, instruye al Centro de Readaptación Productiva Santo Domingo de Cantumarca, en el departamento de Potosí, que disponga la libertad de Pumari, “siempre y cuando no estuviera detenido por otra causa ni por orden alguna de otro juzgado”.

La disposición se sustenta en la Resolución Nº 85/2025, emitida en audiencia pública de cesación a la detención preventiva realizada el 26 de agosto de 2025.

Con este mandamiento, la autoridad judicial deja sin efecto la detención preventiva que Pumari cumplía desde diciembre de 2021, aunque su salida efectiva dependerá de que no existan otras órdenes de aprehensión en su contra.

Mire el mandamiento de libertad de Marco Pumari:

