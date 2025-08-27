TEMAS DE HOY:
Cayó narcotraficante peruano oculto en Sacaba: fue entregado a autoridades de su país

Tras su captura, la noche del mismo 26 de agosto, el ciudadano peruano fue trasladado bajo un fuerte resguardo policial.

Ligia Portillo

27/08/2025 14:18

Cayó narcotraficante peruano oculto en Sacaba: fue entregado a autoridades de su país. Foto: Red Uno
Sacaba, Cochabamba

Un operativo de inteligencia permitió dar con el paradero de un peligroso narcotraficante peruano que se ocultaba en territorio boliviano. Se trata de Flavio Córdoba Potosino, de 54 años, acusado de integrar una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas.

El martes 26 de agosto, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), en coordinación con el grupo de inteligencia GICE, ejecutaron un allanamiento en un condominio del municipio de Sacaba, Cochabamba, donde fue hallado el fugitivo.

Según el reporte policial, Córdoba Potosino tenía una causa abierta en Perú y era buscado por las autoridades de ese país por su vinculación directa con el narcotráfico.

Tras su captura, la noche del mismo 26 de agosto, el ciudadano peruano fue trasladado bajo un fuerte resguardo policial y entregado a las autoridades peruanas, en un trabajo conjunto entre la Policía boliviana y la Dirección de Migración.

El caso resalta la cooperación binacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional, en momentos en que las fronteras son utilizadas por redes del narcotráfico para intentar escapar de la justicia.

 

 

