El debate político que no fue: JP Velasco acude solo al Abasto

El esperado debate entre los candidatos a la vicepresidencia Juan Pablo Velasco (Alianza Libre) y Edman Lara (PDC) no se concretó este miércoles. Velasco se presentó solo en el mercado Antiguo Abasto, lugar propuesto por su oponente, quien no asistió. A pesar de la ausencia de Lara, Velasco decidió quedarse para conversar con la gente y reafirmar su disposición al diálogo.

Un debate pospuesto

Velasco explicó que su oponente le comunicó su ausencia a través de una videollamada, señalando que necesitaba concentrarse en sus problemas legales. “Él me invitó, yo estoy acá. No pudo venir por problemas personales, esperemos que los solucione por su bien y el bien de su familia”, declaró Velasco, restándole importancia al incidente y asegurando que la invitación para debatir sigue abierta.

El candidato de Alianza Libre reiteró que está dispuesto a debatir “cuando él quiera, donde él quiera, como él quiera y con quien quiera”, siempre que el foco sea hablar de los problemas reales de la población.

La Economía en el Centro del Discurso

Tras la fallida cita, Velasco aprovechó su visita al mercado para recorrer sus pasillos y conversar con los comerciantes. Su discurso se centró en la difícil situación económica del país. “El foco es la economía, no nos desenfoquemos”, dijo Velasco. También destacó que su candidato presidencial, Tuto Quiroga, es el único con la capacidad y el plan para estabilizar la economía de Bolivia.

Velasco compartió que los comerciantes le expresaron sus problemas, especialmente el hecho de que "cada vez alcanza menos el dinero", lo cual, según él, demuestra que la economía es el tema prioritario para los bolivianos.

