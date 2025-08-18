TEMAS DE HOY:
JP Velasco: “Hemos logrado la segunda vuelta, millones confiaron en este proyecto”

En relación a las declaraciones de Samuel Doria Medina, Velasco señaló que no le sorprenden y destacó las coincidencias ideológicas con su proyecto:

Charles Muñoz Flores

18/08/2025 14:05

El candidato a vicepresidente por Libre, Juan Pablo Velasco. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

El candidato a vicepresidente por Libre, Juan Pablo Velasco, se mostró “muy contento” tras los resultados de la primera vuelta electoral y resaltó la importancia del respaldo ciudadano: “Hemos logrado un primer objetivo muy importante. No es fácil estar acá, millones de personas confiaron en este proyecto y eso es lo más importante. A seguir trabajando”, afirmó.

“Hay que ver cuánta gente lo respalda. Nosotros somos el único proyecto liberal de derecha que, con la capacidad y experiencia de Tuto Quiroga, puede sacar a Bolivia adelante en el tema económico. Que otros compartan nuestra ideología y no nos apoyen no es una sorpresa, era algo que esperábamos”.

Además, el candidato felicitó a líderes de otras fuerzas políticas, reconociendo el esfuerzo y la extensión de la campaña electoral: “Quiero felicitar a Rodrigo Paz, al capitán Lara, Samuel, Lupo y a todas las otras fuerzas políticas; ha sido una campaña larga”, indicó.

Finalmente, Velasco puntualizó que la campaña para la segunda vuelta comienza inmediatamente y que su equipo trabajará intensamente durante los próximos dos meses: “La campaña empieza en este momento, no paramos, son dos meses”, concluyó.

 

