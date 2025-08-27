Aguilera sobre el retorno de Camacho: "Nunca utilicé su despacho"

Ante el posible regreso de Luis Fernando Camacho a la Gobernación de Santa Cruz, el gobernador en ejercicio, Mario Aguilera, se pronunció.

"El golpe de 2019 no hubo y cada ciudadano boliviano tiene derechos y deben ser respetados. Celebramos que el gobernador haya sido beneficiado. Aunque sigue con una detención domiciliaria, pero lo hará aquí con su pueblo, su familia y cerca de la institución que debe presidir", afirmó.

El posible retorno de Camacho podría ocurrir este viernes, siempre y cuando se le otorgue el beneficio de un cambio en sus medidas cautelares en el caso del paro de 36 días. Aguilera, por su parte, aseguró que está en el cargo de manera interina y que una vez que Camacho regrese, él volverá a ejercer como vicegobernador.

Aguilera explicó que su posesión como gobernador interino fue legal, y que el proceso de restitución de Camacho al cargo probablemente requerirá de una sesión de la Asamblea Legislativa Departamental.

En sus declaraciones, Aguilera dijo que no utilizó la oficina de Camacho ni la casa de gobierno. Por el contrario, trabajó en otras oficinas. Este detalle, junto con su consejo sobre el nuevo personal, sugiere un mensaje claro sobre la importancia de la transparencia y la eficiencia en la gestión pública.

