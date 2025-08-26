Tensión y enfrentamientos marcan reinstalación de audiencia de Camacho y Pumari

La tarde de este martes, a las 14:10, se reinstaló la audiencia de revisión de la detención preventiva del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y del exlíder cívico potosino, Marco Antonio Pumari, en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, luego del cuarto intermedio dictado en horas de la mañana.

La previa de la audiencia estuvo marcada por momentos de tensión en las puertas del tribunal, donde se enfrentaron grupos de simpatizantes de los acusados y sectores que exigen justicia por los hechos de 2019.

Por un lado, seguidores de Camacho y Pumari instalaron una vigilia pidiendo la libertad de los denominados “presos políticos”. En paralelo, activistas que se identificaron como representantes de las víctimas de Senkata reclamaban sanciones y justicia por las muertes registradas durante la crisis política y social.

Los roces escalaron en insultos, empujones e intentos de agresión, lo que obligó a la intervención de la Policía, que instaló una barrera de seguridad para evitar mayores hechos de violencia en las afueras del TDJ.

