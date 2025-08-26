Reinstalan la audiencia de Camacho y Pumari en el TDJ de La Paz

La audiencia para revisar la detención preventiva de los excívicos, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, y que ingresó en un cuarto intermedio durante este martes, se reinstaló poco después de las 14:00.

La sesión judicial se instaló en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, tras una instrucción del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitida el pasado viernes, que ordenó la revisión de los plazos procesales en las detenciones preventivas de Camacho, Pumari y también de la expresidenta Jeanine Áñez, todos acusados en este caso.

Las defensas de ambos líderes cívicos insisten en que no existen fundamentos legales para mantener la detención preventiva y sostienen que los plazos establecidos por ley ya fueron excedidos.

El proceso se enmarca en el caso denominado “Golpe de Estado I”, por los hechos de la crisis política de 2019.

