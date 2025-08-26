Operativo de la Felcn halló 750 paquetes de marihuana dentro de una casa en Uyuni

Tras el eficiente trabajo de inteligencia por parte de personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), se logró identificar una vivienda, en cuyo interior se acopiaban sustancias controladas.

El caso se descubrió en el municipio de Uyuni en Potosí, funcionarios de la Felcn realizaron una requisa de un inmueble, y en su interior hallaron 30 bolsas de yute de color celeste, y en su interior se encontraron 750 paquetes envueltos con nylon.

Dentro de los paquetes hallaron una sustancia verduzca, y tras el desarrollo de la prueba de campo, se logró establecer que se trataba de marihuana.

El hecho fue dado a conocer al Ministerio Público para que se dé inicio al proceso de investigación.

Desde la Felcn, compartieron fotografías sobre los resultados de este operativo.

