Cinco aprehendidos tras incautación de 110 paquetes de cocaína durante operativo en Santa Cruz

En un contundente operativo de patrullaje e inteligencia, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) logró la incautación de 110 paquetes de pasta base de cocaína al intervenir un inmueble en la zona Santa Rosita de la capital cruceña.

De acuerdo con el informe oficial, los efectivos antinarcóticos hallaron la sustancia ilícita oculta en bolsas de yute y una caja de cartón dentro del domicilio intervenido. Las pruebas de campo realizadas en el lugar confirmaron que se trataba de pasta base de cocaína, una de las formas más comunes de tráfico de drogas en el país.

FELCN incauta 110 paquetes de pasta base de cocaína y aprehende a cinco personas. Foto: Red Uno

Como resultado del operativo, cinco personas —cuatro hombres y una mujer— fueron aprehendidas en el lugar y puestas a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para establecer la procedencia de la droga y posibles vínculos con organizaciones criminales.

Este nuevo golpe al narcotráfico refuerza los esfuerzos de la Felcn por desarticular redes de producción y distribución de sustancias controladas en el territorio nacional, en una zona donde el narcotráfico ha mostrado creciente actividad en los últimos años.

