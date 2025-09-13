TEMAS DE HOY:
Trópico de Cochabamba estafas múltiples caso joker

32ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Cinco aprehendidos tras incautación de 110 paquetes de cocaína durante operativo en Santa Cruz

El caso pasó al Ministerio Público, que investiga posibles nexos con organizaciones criminales.

Ligia Portillo

13/09/2025 10:38

FELCN incauta 110 paquetes de pasta base de cocaína y aprehende a cinco personas. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

En un contundente operativo de patrullaje e inteligencia, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) logró la incautación de 110 paquetes de pasta base de cocaína al intervenir un inmueble en la zona Santa Rosita de la capital cruceña.

De acuerdo con el informe oficial, los efectivos antinarcóticos hallaron la sustancia ilícita oculta en bolsas de yute y una caja de cartón dentro del domicilio intervenido. Las pruebas de campo realizadas en el lugar confirmaron que se trataba de pasta base de cocaína, una de las formas más comunes de tráfico de drogas en el país.

FELCN incauta 110 paquetes de pasta base de cocaína y aprehende a cinco personas. Foto: Red Uno

Como resultado del operativo, cinco personas —cuatro hombres y una mujer— fueron aprehendidas en el lugar y puestas a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para establecer la procedencia de la droga y posibles vínculos con organizaciones criminales.

Este nuevo golpe al narcotráfico refuerza los esfuerzos de la Felcn por desarticular redes de producción y distribución de sustancias controladas en el territorio nacional, en una zona donde el narcotráfico ha mostrado creciente actividad en los últimos años.

FELCN incauta 110 paquetes de pasta base de cocaína y aprehende a cinco personas. Foto: Red Uno

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Dragon ball

11:30

Chelsea vs. psg

14:00

Notivisión

15:00

Duele amar

16:30

Amor de familia

18:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Dragon ball

11:30

Chelsea vs. psg

14:00

Notivisión

15:00

Duele amar

16:30

Amor de familia

18:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD