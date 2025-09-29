Aprehenden a cuatro personas en la carretera Bioceánica con 365 cápsulas y 26 paquetes de cocaína rumbo a Brasil

Las autoridades señalaron que las cápsulas estaban envueltas en cinta transparente, mientras que los 26 paquetes tenían colores variados y contenían una sustancia blanquecina y amarillenta.
29/09/2025 11:48
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) logró aprehender a cuatro personas en un operativo realizado en la carretera Bioceánica, cuando intentaban ingresar al Brasil con un importante cargamento de drogas.
El conductor del minibús y los tres pasajeros fueron aprehendidos en flagrancia y trasladados a la sede de la Felcn en Santa Cruz para la toma de declaraciones informativas. El Ministerio Público presentó una imputación por tráfico de sustancias controladas, considerando que el destino final de la droga era la República del Brasil.
Se espera que los cuatro aprehendidos sean presentados ante un juez cautelar, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.
