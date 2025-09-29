Aprehenden a cuatro personas en la carretera Bioceánica con 365 cápsulas y 26 paquetes de cocaína rumbo a Brasil

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) logró aprehender a cuatro personas en un operativo realizado en la carretera Bioceánica, cuando intentaban ingresar al Brasil con un importante cargamento de drogas.

El procedimiento se llevó a cabo en un minibús de servicio público que cubre la ruta hacia Puerto Quijarro. Durante la inspección, los agentes antinarcóticos encontraron 26 paquetes con sustancias controladas, que a la prueba de campo dieron positivo para cocaína. Además, se descubrieron 365 cápsulas de cocaína adheridas a tres de los pasajeros, lo que confirmaba el intento de traficar la droga hacia la frontera con Brasil.

El conductor del minibús y los tres pasajeros fueron aprehendidos en flagrancia y trasladados a la sede de la Felcn en Santa Cruz para la toma de declaraciones informativas. El Ministerio Público presentó una imputación por tráfico de sustancias controladas, considerando que el destino final de la droga era la República del Brasil.

Las autoridades señalaron que las cápsulas estaban envueltas en cinta transparente, mientras que los 26 paquetes tenían colores variados y contenían una sustancia blanquecina y amarillenta. Todas las sustancias dieron positivo para pasta base y clorhidrato de cocaína.

Se espera que los cuatro aprehendidos sean presentados ante un juez cautelar, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Mira la programación en Red Uno Play