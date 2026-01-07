Conozca los beneficios que el DS 5503 otorga al sector transporte

Como resultado de la promulgación del Decreto Supremo 5503, en las últimas semanas el sector transporte se movilizó principalmente respecto al precio del pasaje. Sin embargo, la normativa brinda múltiples beneficios al sector, como por ejemplo, mecanismos de coordinación directa para garantizar de forma prioritaria el suministro de diésel en todo el país.

También, la medida destaca por reducir al 0% los aranceles para la importación de llantas, repuestos e insumos esenciales. Este incentivo busca disminuir drásticamente los costos de mantenimiento que asumen los transportistas en su labor diaria.

La facilitación financiera es otro pilar fundamental, permitiendo el diferimiento de créditos y un saneamiento tributario integral. Además, se ha aprobado un "perdonazo" de multas e intereses con el objetivo de aliviar las deudas acumuladas por los operadores.

Uno de los puntos más ambiciosos es la creación de un fondo destinado a la conversión de motores de diésel a gas natural. Actualmente, de 12,000 micros registrados, al menos 7,000 aún dependen del diésel y son los principales beneficiarios de este cambio tecnológico.

Finalmente, el decreto refuerza los mecanismos de control para mejorar la transparencia y la eficiencia en la gestión del sector. Con estas herramientas, el Ejecutivo pretende modernizar la flota vehicular y asegurar la sostenibilidad del servicio público a largo plazo.

