Bloqueos de la COB provocan pérdidas de Bs 8 millones diarios en el sector avícola

Avicultores denuncian que el corte de rutas en Konani impide la llegada de alimentos a departamentos del interior del país.

Ximena Rodriguez

06/01/2026 19:54

El sector avícola boliviano atraviesa una situación crítica debido a los bloqueos de carreteras impulsados por la Central Obrera Boliviana (COB). Omar Castro, presidente de la Asociación de Avicultores de Santa Cruz (ADA), informó que las movilizaciones irregulares generan una pérdida diaria estimada en 8 millones de bolivianos.

El conflicto logístico se concentra actualmente en la localidad de Konani, punto estratégico que impide la conexión entre Cochabamba, Oruro y Santa Cruz. Esta interrupción impide el flujo normal de suministros, poniendo en riesgo inmediato el abastecimiento de productos básicos para las ciudades de La Paz y El Alto.

La imposibilidad de transportar la carga está provocando una acumulación en la oferta de aves en los centros productivos, lo que derivaría en una caída drástica de los precios internos. Según los reportes del sector, una disminución de apenas un boliviano por kilo semanal impacta severamente en la sostenibilidad de las granjas.

Ante este escenario, la dirigencia de ADA hizo un llamado urgente a los líderes de la COB para que depongan sus actitudes radicales y extremas. Castro enfatizó que las medidas de presión actuales no contribuyen al crecimiento del país y solo castigan la economía del productor y del consumidor.

