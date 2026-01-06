¡Atención padres!: conozca qué escolares se inscriben este 19 de enero

El Ministerio de Educación ha oficializado la Resolución Ministerial 01/2026 para organizar el proceso de inscripciones en todo el territorio nacional. El objetivo principal de este cronograma es evitar las aglomeraciones en las puertas de los colegios fiscales, privados y de convenio.

La atención este lunes 19 y martes 20 de enero está destinada exclusivamente a los estudiantes que ingresan por primera vez al sistema. Esto incluye únicamente a los niños y jóvenes que se postulan al primer o segundo año de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria.

Para quienes buscan un cambio de unidad educativa, el proceso se habilitará únicamente del miércoles 21 al viernes 23 de enero. Es fundamental recordar que los estudiantes antiguos no requieren realizar ningún trámite presencial, ya que su cupo está garantizado automáticamente.

Las labores educativas iniciarán formalmente el lunes 2 de febrero bajo la premisa de cumplir 200 días hábiles de formación. La ministra Beatriz García enfatizó que esta gestión se enfocará en la recuperación académica y la disciplina en el calendario escolar.

