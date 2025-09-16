Operativos en Cochabamba y Santa Cruz: Incautan 593 kilos de droga y aprehenden a 17 personas

La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) ejecutó una serie de operativos en Santa Cruz y Cochabamba, que derivaron en el secuestro de 593 kilos de droga y la aprehensión de 17 personas, varios de ellos extranjeros, informó este lunes su director nacional, Ángel Morales.

Las intervenciones se concentraron en el trópico de Cochabamba, en sectores de Villa Tunari, incluyendo las comunidades de Entre Ríos y San Gabriel.

“Se ha realizado una serie de operaciones en zonas rurales, donde incluso se detectó presencia de ciudadanos extranjeros. Hemos aprehendido personas, secuestrado sustancias químicas, armas de fuego y realizado patrullajes preventivos”, detalló Morales.

Entre lo incautado figuran 114 kilos con 200 gramos de pasta base de cocaína, sustancias químicas, un inmueble usado por narcotraficantes y cinco teléfonos celulares que serán sometidos a análisis por peritos.

Según la Felcn, la afectación económica al narcotráfico alcanza los 2,1 millones de dólares. Morales recalcó que estos operativos forman parte de una estrategia nacional contra las redes del narcotráfico.

“Las actividades se están realizando en todo el país. Esta lucha es constante y tiene como objetivo garantizar la seguridad de la ciudadanía”, afirmó la autoridad.

