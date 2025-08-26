Asesinó a su esposa y manejó casi 100 kilómetros con el cuerpo dentro de su auto

La mujer fue identificada como Florencia Revah, y su esposo como Esteban Suárez, los cadáveres de ambos, fueron encontrados en un camino rural de San Antonio de Areco, Argentina.

La principal hipótesis de los investigadores es que fue un femicidio seguido de suicidio y se conoce que el hombre, después de asesinar a su pareja, condujo al menos 100 kilómetros con el cuerpo dentro de su vehículo, sospechan que pretendía incendiar el auto para ocultar pruebas y finalmente, terminó quitándose la vida.

En el asiento del conductor, Suárez apareció con un tiro en la cabeza y el arma en la mano. En la parte trasera, Revah estaba recostada y con tres impactos de bala, dos en el pecho y uno en el cuello.

Sin embargo, la posición del cuerpo y la falta de rastros compatibles con un ataque dentro del auto encendieron las dudas de los investigadores.

“Todo indica que la mató antes y después la llevó hasta Areco”, informaron autoridades a medios locales, además, también encontraron manchas de sangre en los bordes de las puertas traseras.

Dentro del vehículo encontraron dos tickets de peaje que permitieron trazar parte de la ruta que siguió el asesino.

Mira la programación en Red Uno Play