¡Terrible video! Golpearon y arrastraron a una mujer para robarle su cartera

Todo ocurrió cuando una mujer volvía de trabajar y fue sorprendida por dos delincuentes que circulaban en motocicleta. Uno de ellos se bajó, la golpeó y luego de arrastrarla durante 10 metros, le robó la cartera.

El violento episodio se registró en Villa General Belgrano, Córdoba, Argentina, donde el accionar de los delincuentes quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Según se conoce, la mujer caminaba todos los días hasta su casa después de bajar de un colectivo, sin embargo, en esta oportunidad fue sorprendida por un asaltante que la agarró desde atrás, la golpeó en la cara y luego de sacudirla comenzó a arrastrarla por el asfalto.

“¡No, soltame!”, gritaba ella. Pero, a pesar de los desesperantes gritos de la víctima, el delincuente continuó atacándola.

Finalmente, logró arrebatarle la cartera y al llegar hasta la moto le dijo a su cómplice que acelere. La mujer terminó tirada en el piso, mientras los asaltantes escapaban.

La víctima perdió su cartera, el celular, los documentos y dinero en efectivo.

