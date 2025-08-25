¡“Una vida hermosa”! Pequeño niño conmueve las redes bañando y cantando a su patito

Las redes sociales se inundaron con la imagen de un pequeño niño que mientras baña a un patito, canta una llamativa canción.

“La vida de color de rosas, vi una vida hermosa, del amor estoy enamorado”, dice la letra de la canción que interpreta el niño.

La canción que el pequeño interpreta, se denomina “De color de rosa” y es interpretada por Rubby Pérez, a quien etiquetan en la publicación, aunque se trata de una redición de una canción clásica.

A continuación, te invitamos a ver el video compartido en redes sociales:

