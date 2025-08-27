Tuto Quiroga: "El contundente mensaje del 17 de agosto ya está impactando en la justicia"

El candidato presidencial por Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, celebró la decisión judicial de otorgar detención domiciliaria a Luis Fernando Camacho y libertad pura y simple a Marco Antonio Pumari, vinculando estas resoluciones al nuevo contexto político del país. Quiroga afirmó que el contundente mensaje de las elecciones del 17 de agosto está impactando en la situación de los presos políticos.

"Lo que dicen estas determinaciones judiciales es que cuando las circunstancias políticas cambian y hubo un mensaje contundente el 17 de agosto... cambia la situación de los presos políticos", señaló Quiroga. Aunque lamentó que "nadie te devuelve el tiempo perdido" ni el "dolor sufrido", expresó su alivio y solidaridad con las familias de Camacho y Pumari, quienes, según él, pronto estarán con sus seres queridos.

Quiroga insistió en que tanto Camacho como Pumari son "presos políticos" debido a su lucha contra lo que calificó como un "fraude grotesco" en las elecciones de 2019, supuestamente cometido por Evo Morales. Destacó que estas resoluciones judiciales no implican impunidad, sino el cese de una persecución política.

El expresidente también se refirió al caso de Jeanine Áñez, afirmando que ella tiene derecho a un juicio de responsabilidades y a defenderse en libertad. Criticó a Evo Morales por haber instruido un proceso ordinario, lo cual, a su juicio, era una "burla" a la Constitución y a las víctimas de Sacaba y Senkata.

Quiroga sostuvo que los jueces se están "acomodando a las circunstancias políticas" y que muchos de ellos, que fueron elegidos recientemente, están intentando apegarse al derecho. "Parar la venganza persecutoria, no impunidad para nadie; justicia y derecho", fue el mensaje central de su discurso.

Finalmente, el candidato de Alianza Libre aprovechó para interpelar al presidente Luis Arce, pidiéndole que detenga la supuesta "persecución" y el "gasto" público en publicidad y viajes. Además, reiteró su propuesta de campaña de crear una comisión que investigue y procese todos los hechos de corrupción de los últimos 20 años, con el objetivo de recuperar los recursos robados y garantizar una "Bolivia con justicia".

