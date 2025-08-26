TEMAS DE HOY:
Política

Arce y Paz acuerdan que sus equipos técnicos comiencen a coordinar una eventual transición

Consultado sobre la incorporación de Gabriel Espinoza, del equipo de Samuel Doria Medina, el candidato destacó que la apertura es amplia y basada en la meritocracia.

Hans Franco

26/08/2025 19:08

Foto: Rodrigo Paz y Luis Arce en conferencia de prensa junto s sus equipos de trabajo (Captura de video)
La Paz



El presidente Luis Arce, acompañado por ministros de Estado, ofreció este martes una conferencia de prensa junto al candidato presidencial Rodrigo Paz, en la que destacó la importancia de abrir espacios de concertación y preparar equipos técnicos de cara a una eventual transición ordenada de gobierno.

“Cumpliendo con lo que nos comprometimos, buscamos que los candidatos se vayan introduciendo en los diferentes problemas que enfrenta el país, para que organicen sus equipos. Se han conformado puntos focales para intercambiar información y mostrar de manera clara la situación”, afirmó Arce.

Por su parte, Paz agradeció la convocatoria y subrayó que la concertación es el camino para garantizar estabilidad.

“Nuestra postura siempre fue la concertación. Hay diferencias en cómo percibimos el Estado o la economía, pero eso no quita la necesidad de concertar encuentros como los que convoca el presidente para iniciar el proceso de transición”, sostuvo el candidato.

Consultado sobre la incorporación de Gabriel Espinoza, integrante del equipo de Samuel Doria Medina, Paz destacó que la apertura es amplia y basada en la meritocracia.

“Se abre a la cooperación de todos por mérito y conocimiento para ser parte de este equipo a futuro. La apertura está dada a todos quienes quieran sumarse al esfuerzo”, señaló.

Los equipos designados trabajarán en los próximos meses en el intercambio de información y propuestas, con el objetivo de allanar una eventual transición institucional y económica, en caso de que la votación en segunda vuelta acompañe la candidatura de Paz.

 

