Esta es la ficha técnica de la Gran Encuesta Nacional de Red Uno rumbo a la segunda vuelta

La Red Uno financió la realización de la Gran Encuesta Nacional de cara a la segunda vuelta electoral y fue la empresa Captura Consulting SRL. La encargada de la investigación.
10/10/2025 23:14
Escuchar esta nota
Con el objetivo de conocer las preferencias de los votantes en referencia a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en octubre del 2025, la Red Uno financió la realización de la Gran Encuesta Nacional de cara a la segunda vuelta electoral y fue la empresa Captura Consulting SRL. La encargada de la investigación.
Universo:
Hombres y mujeres de 18 años o más inscritos en el padrón electoral y habilitados para votar en las elecciones, residentes en todo el territorio nacional (urbano, rural y Gobierno Autónomo Indígena).
Muestreo:
Las muestras fueron probabilísticas, estratificadas y polietápicas, con control de cuotas de edad y sexo, para asegurar una distribución lo más similar posible al último padrón electoral vigente.
Tamaño de muestra:
Se aplicó una muestra de 2.560 encuestas.
Error muestral:
El error máximo del estudio es de más o menos 2.2% al 95% de confianza a nivel nacional, asegurando también un máximo del 7% de error a nivel departamental y un máximo del 10% de error a nivel de ciudades capitales.
Cobertura:
Con los resultados a nivel nacional y departamental (urbano y rural), cubrió 102 poblaciones entre ciudades capitales, El Alto y poblaciones menores de provincias de los 9 departamentos del país.
Recolección de datos:
Se realizó a través de entrevistas presenciales cara a cara en hogares, utilizando un cuestionario estructurado de 10 minutos y con el apoyo de dispositivos móviles para hacer más eficiente, rápido y seguro el proceso.
Periodo de realización del trabajo de campo:
Las encuestas se realizaron del viernes 03 hasta el martes 07 de octubre del 2025.
Análisis de datos:
El diseño de la investigación y el análisis de los resultados obtenidos fueron realizados por el equipo de profesionales de Captura Consulting.
Evaluación:
El proyecto de investigación fue revisado y aprobado por el servicio intercultural de fortalecimiento democrático del Tribunal Electoral (Sifide), cumpliendo con lo establecido por la ley de Régimen Electoral vigente.
Mira la programación en Red Uno Play
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:57
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:57