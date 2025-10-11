Esta es la ficha técnica de la Gran Encuesta Nacional de Red Uno rumbo a la segunda vuelta

Con el objetivo de conocer las preferencias de los votantes en referencia a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en octubre del 2025, la Red Uno financió la realización de la Gran Encuesta Nacional de cara a la segunda vuelta electoral y fue la empresa Captura Consulting SRL. La encargada de la investigación.

Universo:

Hombres y mujeres de 18 años o más inscritos en el padrón electoral y habilitados para votar en las elecciones, residentes en todo el territorio nacional (urbano, rural y Gobierno Autónomo Indígena).

Muestreo:

Las muestras fueron probabilísticas, estratificadas y polietápicas, con control de cuotas de edad y sexo, para asegurar una distribución lo más similar posible al último padrón electoral vigente.

Tamaño de muestra:

Se aplicó una muestra de 2.560 encuestas.

Error muestral:

El error máximo del estudio es de más o menos 2.2% al 95% de confianza a nivel nacional, asegurando también un máximo del 7% de error a nivel departamental y un máximo del 10% de error a nivel de ciudades capitales.

Cobertura:

Con los resultados a nivel nacional y departamental (urbano y rural), cubrió 102 poblaciones entre ciudades capitales, El Alto y poblaciones menores de provincias de los 9 departamentos del país.

Recolección de datos:

Se realizó a través de entrevistas presenciales cara a cara en hogares, utilizando un cuestionario estructurado de 10 minutos y con el apoyo de dispositivos móviles para hacer más eficiente, rápido y seguro el proceso.

Periodo de realización del trabajo de campo:

Las encuestas se realizaron del viernes 03 hasta el martes 07 de octubre del 2025.

Análisis de datos:

El diseño de la investigación y el análisis de los resultados obtenidos fueron realizados por el equipo de profesionales de Captura Consulting.

Evaluación:

El proyecto de investigación fue revisado y aprobado por el servicio intercultural de fortalecimiento democrático del Tribunal Electoral (Sifide), cumpliendo con lo establecido por la ley de Régimen Electoral vigente.

