TEMAS DE HOY:
Restos humanos desmembrados Tentativa de Feminicidio Clodoaldo Figueroa Saume

21ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Gobierno apela resolución que otorgó detención domiciliaria a Camacho y libertad a Pumari

Saravia explicó que la decisión fue asumida en representación de una de las partes que conforman el Estado y que la apelación busca revertir los efectos de la resolución emitida por la autoridad judicial.

Hans Franco

27/08/2025 10:20

Foto: Jessica Saravia, ministra de justicia (APG)
La Paz

Escuchar esta nota

La ministra de Justicia, Jessica Saravia, informó este miércoles que el Estado boliviano presentó una apelación contra la resolución judicial que dispuso la libertad pura y simple de Marco Antonio Pumari y la detención domiciliaria del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el marco del denominado caso Golpe I.

Saravia explicó que la decisión fue asumida en representación de una de las partes que conforman el Estado y que la apelación busca revertir los efectos de la resolución emitida por la autoridad judicial.

“Dentro de una de las partes que conforman el Estado, se ha presentado las apelaciones pertinentes considerando los fundamentos que ha establecido el juez al momento de dictar su resolución”, declaró la autoridad en entrevista con BTV.

Asimismo, espera que la decisión judicial haya desvirtuado todos los riesgos procesales antes de emitir su determinación.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD