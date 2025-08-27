Gobierno apela resolución que otorgó detención domiciliaria a Camacho y libertad a Pumari

La ministra de Justicia, Jessica Saravia, informó este miércoles que el Estado boliviano presentó una apelación contra la resolución judicial que dispuso la libertad pura y simple de Marco Antonio Pumari y la detención domiciliaria del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el marco del denominado caso Golpe I.

Saravia explicó que la decisión fue asumida en representación de una de las partes que conforman el Estado y que la apelación busca revertir los efectos de la resolución emitida por la autoridad judicial.

“Dentro de una de las partes que conforman el Estado, se ha presentado las apelaciones pertinentes considerando los fundamentos que ha establecido el juez al momento de dictar su resolución”, declaró la autoridad en entrevista con BTV.

Asimismo, espera que la decisión judicial haya desvirtuado todos los riesgos procesales antes de emitir su determinación.

