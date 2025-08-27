Jeanine Áñez: “Los defensores de la democracia no debimos jamás ser encarcelados”

Tras la decisión del Tribunal Sexto de Sentencia que otorgó detención domiciliaria a Luis Fernando Camacho y libertad pura y simple a Marco Antonio Pumari en el caso denominado “Golpe I”, la expresidenta Jeanine Áñez se pronunció a través de sus redes sociales, señalando que la justicia comienza a corregir una etapa de persecución política.

“La Justicia se encamina a reestablecer el Estado de Derecho”, escribió Áñez en una publicación difundida horas después del fallo. En su mensaje, calificó como injusta e implacable la detención de varios líderes políticos tras la crisis de 2019, asegurando que fueron encarcelados por motivos políticos.

“Los defensores de la democracia no debimos jamás ser secuestrados y encarcelados pero así actuó el régimen direccionado por Evo Morales y sus cómplices”, expresó.

Áñez sostuvo que tanto ella como otros actores políticos fueron víctimas de un proceso motivado por “odio y venganza”, tras el fraude electoral del Movimiento al Socialismo (MAS) en 2019. En ese sentido, consideró que la reciente decisión judicial no constituye una victoria, sino un acto de justicia pendiente desde hace años.

“No es un triunfo, es el comienzo de una reparación”, finalizó.

