TEMAS DE HOY:
SECUESTRO EN SANTA CRUZ Doble asesinato Abuso infantil

20ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Jeanine Áñez: “Los defensores de la democracia no debimos jamás ser encarcelados”

La expresidenta Jeanine Áñez reaccionó al fallo que otorgó detención domiciliaria a Camacho y libertad pura a Pumari, afirmando que la justicia empieza a corregir años de persecución política.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

26/08/2025 23:04

Bolivia

Escuchar esta nota

Tras la decisión del Tribunal Sexto de Sentencia que otorgó detención domiciliaria a Luis Fernando Camacho y libertad pura y simple a Marco Antonio Pumari en el caso denominado “Golpe I”, la expresidenta Jeanine Áñez se pronunció a través de sus redes sociales, señalando que la justicia comienza a corregir una etapa de persecución política.

“La Justicia se encamina a reestablecer el Estado de Derecho”, escribió Áñez en una publicación difundida horas después del fallo. En su mensaje, calificó como injusta e implacable la detención de varios líderes políticos tras la crisis de 2019, asegurando que fueron encarcelados por motivos políticos.

“Los defensores de la democracia no debimos jamás ser secuestrados y encarcelados pero así actuó el régimen direccionado por Evo Morales y sus cómplices”, expresó. 

Áñez sostuvo que tanto ella como otros actores políticos fueron víctimas de un proceso motivado por “odio y venganza”, tras el fraude electoral del Movimiento al Socialismo (MAS) en 2019. En ese sentido, consideró que la reciente decisión judicial no constituye una victoria, sino un acto de justicia pendiente desde hace años.

“No es un triunfo, es el comienzo de una reparación”, finalizó. 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD