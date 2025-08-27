Erika Valencia conquistó el escenario con la interpretación de “Tres veces te engañé”

El último equipo en presentarse en la noche de competencia de ‘La Gran Batalla’, fue el de Erika Valencia junto a la academia Dazan Company Panteras, ellos interpretaron una canción bastante conocida; “Tres Veces Te Engañé”, de Sarah La Morena.

La presentación del equipo fue bastante esperada, pues la famosa había recibido algunas críticas y comentarios de algunos de sus compañeros, pero las devoluciones del jurado, fueron bastante buenas.

Tito Larenti, que comenzó cuestionando a Erika acerca de las palabras de algunos de sus compañeros, la presentación del equipo, fue muy buena, y dijo que la famosa tenía soberbia, pero de la buena.

“A mí me gustó, creo que tienes mucha actitud, tú eres muy soberbia, pero en el buen sentido, tratas de comerte el escenario, interpretativamente lo has hecho correcto, el equipo tiene cosas para corregir, precisiones, movimientos, que pueden limpiar mucho más, me gustó tu presentación”, expresó Larenti.

En tanto, para la juez Elka Meyer, la presentación contó con mucha actitud y seguridad, y solo hizo algunas recomendaciones al equipo, para trabajar más en las rutinas y la coordinación en general, “me pareció adecuado el paso de la pareja al estilo ranchero, fue una buena propuesta, hubo mucha expresión corporal, buen trabajo”, afirmó.

Para retirarse del escenario, Erika destacó la labor y esfuerzo de sus bailarines, reveló que ensayan todos los días y que están muy comprometidos con el sueño.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

