Segunda vuelta electoral: todo lo que debes saber sobre el proceso

Este miércoles, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lanzará la convocatoria oficial para la segunda vuelta de las elecciones nacionales, prevista para el 19 de octubre.

La contienda se definirá entre los dos candidatos más votados en primera vuelta: Rodrigo Paz y Jorge 'Tuto' Quiroga.

El vocal electoral Gustavo Ávila detalló que ningún postulante cumplió los requisitos constitucionales para ser proclamado en primera vuelta: 50% más uno de los votos, o 40% con una diferencia de 10 puntos porcentuales.

Por ello, se activó la segunda vuelta entre los dos aspirantes más votados.

Ávila recordó que en esta fase el voto es obligatorio y se usará el mismo padrón electoral sin modificaciones, aunque se realizará un nuevo sorteo de jurados.

“Los ciudadanos que no votaron en la primera vuelta estarán habilitados para sufragar en la segunda”, explicó.

En el caso de los fallecidos recientemente, el padrón será actualizado con la anotación correspondiente.

Los electores deberán presentar su certificado de sufragio durante 90 días tras la elección, para evitar sanciones.

La propaganda electoral podrá iniciarse desde el día siguiente a la convocatoria oficial. El TSE también prevé organizar debates presidenciales y vicepresidenciales, con fechas por definir.

Para el conteo se utilizará el sistema SIREPRE, con el objetivo de procesar entre 90 y 95% de los votos en la primera conferencia de resultados.

Ávila precisó que, en caso de que uno de los candidatos renuncie hasta 45 días antes de la elección, el proceso se anula y se proclama ganador al contendiente restante.

En la segunda vuelta, se consagra presidente quien obtenga la mayoría simple de votos, incluso con una diferencia de un solo voto.

